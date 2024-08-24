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У НАТО досі тривають дискусії про захист повітряного простору України – Президент Польщі

16:05, 24 серпня 2024
Дуда розповів про «червоні лінії» в питанні захисту, довкола яких йде дискусія в НАТО.
У НАТО досі тривають дискусії про захист повітряного простору України – Президент Польщі
Джерело фото: ukrinform
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Президент Польщі Анджей Дуда, який прибув до Києва на святкування Дня Незалежності України, зазначив, що у НАТО досі триває дискусія щодо питання захисту українського повітряного простору. Про це він повідомив на спільному брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

«Щодо питання захисту українського неба бойовими засобами окремих держав НАТО, то це питання захисту. Тут є червона лінія, довкола якої йде дискусія в НАТО. Ця дискусія продовжується. Ми говорили про це сьогодні з президентом та прем'єром на двосторонніх зустрічах», – заявив Дуда.

Водночас, президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів активізувати тиск на союзників для надання Україні дозволу використовувати далекобійне озброєння проти російських цілей на території росії. Зеленський підкреслив, що це може суттєво наблизити перемогу України.

На брифінгу також було обговорено мету операції в Курській області. Зеленський уточнив, що операція проводиться згідно з планом і не має на меті лише посилення переговорної позиції. Він зазначив, що бойові дії вже поповнили обмінний фонд та завадили наступу на Суми.

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