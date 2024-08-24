У Києві до кінця літа обмежать рух Кільцевою дорогою

До 31 серпня буде обмежений рух транспорту Кільцевою дорогою.

У столиці до 31 серпня буде обмежений рух транспорту Кільцевою дорогою у звʼязку з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття. Про це пишуть у КМДА за інформацією КК «Київавтодор».

Роботи триватимуть на ділянці Кільцевої дороги від повороту на м. Вишневе до Жулянського шляхопроводу.

Рух транспорту організують у дві смуги в кожному напрямку з протилежної сторони.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження при плануванні маршруту.

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