Прикордонники встановили український прапор на Донеччині

Прикордонники встановили український прапор у Курдюмівці за допомогою FPV-дрона.

Прикордонники України успішно встановили український прапор у селищі Курдюмівка на Донеччині, використавши FPV-дрон. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

На відео, яке оприлюднила ДПСУ, видно, як військові за допомогою дрона прикріплюють стяг до електроопори у селищі Курдюмівка. У кадрі також можна помітити патріотичний кольоровий дим, який охопив територію населеного пункту.

«Прикордонна аеророзвідка встановила прапор України за допомогою FPV-дрона на одній з електроопор», — зазначено в повідомленні.

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