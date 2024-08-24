Що потрібно для продажу другого та наступних авто протягом податкового року

Якщо автовласник вирішив продати друге авто, треба сплатити податок на отриманий дохід до ДПС.

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Оскільки продаж автомобіля передбачає отримання доходу, то існують певні норми чинного законодавства, що передбачають сплату податку. Так, у Головному сервісному центрі МВС пояснили, що якщо фізична особа протягом податкового року вперше продає легкове авто, або мотоцикл чи мопед, податок на доходи не стягується. Цю норму регулює ст. 173 Податкового кодексу України.

Однак якщо автовласник вирішив продати друге авто, варто сплатити податок на отриманий дохід до Державної податкової служби України у розмірі 5 % від вартості авто та військовий збір 1,5 %.

У випадку продажу третього і більше транспортних засобів податок зростає до 18 % від вартості авто, також сплачується військовий збір – 1,5 %.

При продажу першого, другого автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 5 % і військовий збір 1,5 % від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.

При продажу третього та наступного автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 18 % і військовий збір 1,5 % від оціночної вартості.

Для перереєстрації авто на нового власника необхідно звернутися до сервісного центру МВС, взяти талон на послугу через онлайн-функціонал е-запис або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС. Необхідні документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

договір купівлі-продажу;

оцінка вартості транспортного засобу;

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

Договір купівлі-продажу можна оформити у сервісному центрі МВС. Оформлення документу входить у вартість послуги з перереєстрації.

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