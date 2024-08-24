На Київщині невідомі напали на блогера та побили його – поліція

Правоохоронцями вирішується питання щодо кваліфікації події.

Правоохоронці Київщини повідомили, що встановлюють обставини інциденту на Вишгородщині.

Як йдеться у повідомленні поліції, 23 серпня до Вишгородського управління поліції звернулася жінка із повідомленням про те, що на території одного із заміських комплексів невідомі особи напали на її співмешканця – відомого блогера та нанесли йому тілесні ушкодження.

«Після цього зловмисники сіли до свого автомобіля та поїхали з місця події. Потерпілі на власному авто деякий час переслідували нападників, однак останні, скоївши ДТП, покинули транспортний засіб на непроїздній дорозі», - пишуть у поліції.

Наразі, сказано у повідомленні поліції, правоохоронцями проводяться заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження нападників та вирішується питання щодо кваліфікації події.

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