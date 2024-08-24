На Киевщине неизвестные напали на блоггера и избили его – полиция

Правоохранителями решается вопрос о квалификации происшествия.

Правоохранители Киевщины сообщили, что устанавливают обстоятельства инцидента на Вышгородщине.

Как говорится в сообщении полиции, 23 августа в Вышгородское управление полиции обратилась женщина с сообщением о том, что на территории одного из загородных комплексов неизвестные напали на ее сожителя – известного блоггера и нанесли ему телесные повреждения.

«После этого злоумышленники сели в свой автомобиль и уехали с места происшествия. Потерпевшие на собственном авто некоторое время преследовали нападающих, однако последние, совершив ДТП, покинули транспортное средство на непроездной дороге», – пишут в полиции.

В настоящее время, говорится в сообщении полиции, правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения нападающих и решается вопрос о квалификации происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.