Google посвятил новый дудл Дню Независимости Украины

При нажатии на дудл он перенаправляет на запрос «День независимости Украины» на языке пользовательской системы.

Источник фото: Pawel Czerwinski / Unsplash

Google присоединился к празднованию Дня Независимости Украины и создал новый дудл с украинским флагом.

При нажатии на дудл он перенаправляет на запрос «День независимости Украины» на языке пользовательской системы.

«День независимости — это время, чтобы оценить украинскую культуру и наследие. Одним из таких символов является двухцветный флаг страны, который можно увидеть в сегодняшнем Doodle. Флаг представляет собой обширные золотые поля пшеницы Украины на фоне голубого неба над головой», - пишут в блоге компании.

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