Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Google посвятил новый дудл Дню Независимости Украины

22:00, 24 августа 2024
При нажатии на дудл он перенаправляет на запрос «День независимости Украины» на языке пользовательской системы.
Google посвятил новый дудл Дню Независимости Украины
Источник фото: Pawel Czerwinski / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Google присоединился к празднованию Дня Независимости Украины и создал новый дудл с украинским флагом.

При нажатии на дудл он перенаправляет на запрос «День независимости Украины» на языке пользовательской системы.

«День независимости — это время, чтобы оценить украинскую культуру и наследие. Одним из таких символов является двухцветный флаг страны, который можно увидеть в сегодняшнем Doodle. Флаг представляет собой обширные золотые поля пшеницы Украины на фоне голубого неба над головой», - пишут в блоге компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Критерием правомерности нормативно-правового акта дополнительно является его общественная значимость и влияние на безопасность людей – Верховный Суд

Верховный Суд обратил внимание на то, что, оценивая правомерность нормативно-правового акта, следует учитывать его продолжающееся действие, общественную значимость, а также влияние на безопасность граждан.

Данные о наличии пациента в электронной системе здравоохранения смогут автоматически передаваться на Портал Дія

С центральной базы данных электронной системы здравоохранения на Портал Дія будет передаваться информация о наличии сведений о пациенте в базе данных ЭСОЗ.

Суд обязал ТЦК рассмотреть заявления мужчины об исправлении данных в Реестре военнообязанных «Оберег»

В Резерв+ мужчина обнаружил, что ограниченно годный, хотя до этого был признан негодным и исключен из учета - суд признал противоправным бездействие ТЦК по игнорированию заявления об исправлении.

На суд возложена именно обязанность, а не право остановить производство в случае пребывания стороны в составе ВСУ – позиция Верховного Суда

Конструкция нормы п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носит императивный характер и возлагает на суд именно обязанность, а не право остановить производство в случае нахождения стороны в составе ВСУ или других образованных в соответствии с законом военных формирований, переведенных на военное положение или привлеченных к проведению АТО.

Смогут ли обвиняемые, занимавшие особо ответственное положение, выйти из-под стражи в обмен на военную службу – Верховная Рада приняла изменения

Верховная Рада предусмотрела новые условия отмены содержания под стражей в обмен на военную службу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марина Лук’яненко
    Марина Лук’яненко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду