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Лукашенко неожиданно поздравил украинцев с Днем Независимости

15:11, 24 августа 2024
Самопровозглашенный президент Беларуси внезапно поздравил украинцев с Днем Независимости.
Лукашенко неожиданно поздравил украинцев с Днем Независимости
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на свои заявления о стягивание к границе с Украиной почти трети своей армии, снова решил поздравить украинский народ с Днем Независимости.

Поздравления обнародовали на официальном сайте Лукашенка.

В частности, в объявлении говорится, что Лукашенко пожелал жителям Украины «мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплоченности семьям».

«На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями», - говорится в заявлении.

Как ранее мы писали, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ситуация на украинско-белорусской границе остается стабильной, в последнее время она не изменилась, нестандартных действий в виде работы ДРГ или других провокаций со стороны Беларуси не фиксируют.

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