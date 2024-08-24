Лукашенко неочікувано привітав українців з Днем Незалежності

Самопроголошений президент Білорусі раптово привітав українців з Днем Незалежності.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попри свої заяви про стягування до кордону з Україною майже третини своєї армії, знову вирішив привітати український народ із Днем Незалежності.

Привітання оприлюднили на офіційному сайті Лукашенка.

Зокрема, в оголошенні сказано, що Лукашенко побажав мешканцям України «мирного неба та громадянської згоди, благополуччя їх щедрій країні, згуртованості сім'ям».

«На білоруській землі завжди з особливою повагою та теплотою ставилися до сердечного та працьовитого народу України. Протягом тривалого часу наші нації знаходили сили в єдності, ділили радість і горе, дах і хліб, разом долали негаразди та пишалися своїми успіхами. Нас об'єднують не лише спільна доля та споріднені зв'язки, а й прагнення дружити та жити з сусідами», - йдеться у заяві.

Як раніше ми писали, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається стабільною, протягом останнього часу вона не змінилася, нестандартних дій у вигляді роботи ДРГ чи інших провокацій з боку Білорусі не фіксують.

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