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У ДПСУ повідомили ситуацію на українсько-білоруському кордоні: Будь-яких нестандартних ситуацій не відзначали

21:50, 22 серпня 2024
Прикордонна служба повідомляє, що всі необхідні заходи для зміцнення лінії кордону з Білоруссю в інженерному та фортифікаційному аспектах виконуються безперервно.
У ДПСУ повідомили ситуацію на українсько-білоруському кордоні: Будь-яких нестандартних ситуацій не відзначали
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Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається стабільною, протягом останнього часу вона не змінилася, нестандартних дій у вигляді роботи ДРГ чи інших провокацій з боку Білорусі не фіксують. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він додав, що "за тим, що відбуватиметься в глибині Білорусі, наскільки ситуація може змінюватися і наскільки загрозливою може бути для нас, звісно, спостерігають підрозділи нашої розвідки, щоб надалі можна було реагувати адекватно й об'єктивно на ті виклики, які можуть бути".

За словами речника ДПСУ, цей напрямок для України, "як і раніше, залишається небезпечним доти, доки Білорусь залишається у сфері впливу рф, і доки росія може тиснути на Білорусь, щоб вона більш масштабно була залучена у війну".

"Нині ми не бачимо безпосереднього переміщення біля нашого кордону ні техніки, ні особового складу армії Білорусі", - додав він.

Щодо стану оборони Демченко зазначив, що всі необхідні дії з її зміцнення вздовж лінії кордону з Білоруссю в інженерному та фортифікаційному плані проводяться постійно. 

Нагадаємо, 10 серпня Лукашенко заявив, що Білорусь перекидає "Іскандери", РСЗО "Полонез" і спецназ в прикордонні із Україною райони.

Пізніше стало відомо, що техніку перекидають у Гомельську та Мозирську області, щоб нібито реагувати на якісь провокації.

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