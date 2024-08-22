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В ГПСУ сообщили ситуацию на украинско-белорусской границе: Каких-либо нестандартных ситуаций не отмечали

21:50, 22 августа 2024
Пограничная служба сообщает, что все необходимые меры по укреплению линии границы с Беларусью в инженерном и фортификационном аспектах выполняются непрерывно.
В ГПСУ сообщили ситуацию на украинско-белорусской границе: Каких-либо нестандартных ситуаций не отмечали
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Ситуация на украинско-белорусской границе остается стабильной, в последнее время она не изменилась, нестандартных действий в виде работы ДРГ или других провокаций со стороны Беларуси не фиксируют. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он добавил, что "за тем, что будет происходить в глубине Беларуси, насколько ситуация может изменяться и насколько угрожающей может быть для нас, конечно, наблюдают подразделения нашей разведки, чтобы в дальнейшем можно было реагировать адекватно и объективно на вызовы, которые могут быть" ".

По словам спикера ГНСУ, это направление для Украины, "по-прежнему остается опасным до тех пор, пока Беларусь остается в сфере влияния рф, и пока россия может давить на Беларусь, чтобы она более масштабно была вовлечена в войну".

"В настоящее время мы не видим непосредственного перемещения у нашей границы ни техники, ни личного состава армии Беларуси", - добавил он.

О состоянии обороны Демченко отметил, что все необходимые действия по ее укреплению вдоль линии границы с Беларусью в инженерном и фортификационном плане проводятся постоянно.

Напомним, 10 августа Лукашенко заявил, что Беларусь перекидывает "Искандеры", РСЗО "Полонез" и спецназ в приграничные с Украиной районы.

Позже стало известно, что технику перекидывают в Гомельскую и Мозырскую области, чтобы реагировать на какие-то провокации.

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