ФБР провело обыски в домах двух американцев, связанных с российскими государственными СМИ

Обыски состоялись на фоне недавних предупреждений о том, что Россия пытается повлиять на президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре.

Федеральное бюро расследований провело обыски в домах двух граждан США, которые имели связи с российскими государственными медиа. Об этом сообщает Reuters.

Обыски провели в августе после того, как в Штатах предупредили, что рф хочет вмешаться в выборы президента США.

Среди объектов обысков были дом в Делмаре, штат Нью-Йорк, связанный со Скоттом Риттером - бывшим инспектором ООН по вооружениям и критиком внешней политики США.

А также дом в Виргинии, связанный с Дмитрием Саймсом, советником предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Оба подтвердили, что у них проводились обыски. ФБР, комментируя обыски накануне, заявило, что осуществляло «санкционированную судом правоохранительную деятельность в определенных местах».

Газета The New York Times указывает, что Минюст США начал более широкое уголовное расследование в отношении американцев, работавших с российскими государственными телевизионными сетями.

Американские чиновники на правах анонимности указывают, что это может являться сигналом об усилиях Вашингтона в борьбе с операциями влияния кремля накануне президентских выборов в ноябре.

NYT пишет, что расследование проходит после выводов разведки США о том, что российские государственные информационные агентства в сотрудничестве со спецслужбами хотят повлиять на выборы по всему миру, в том числе американские.

The Times со ссылкой на источники сообщили, что вскоре будут новые обыски и, вероятно, уголовные обвинения по этому делу. В настоящее время Саймсу и Риттеру не предъявили обвинений.

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