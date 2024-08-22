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ФБР провело обшуки у будинках двох американців, пов’язаних з російськими державними ЗМІ

16:16, 22 серпня 2024
Обшуки відбулися на тлі нещодавніх попереджень про те, що рф намагається вплинути на президентські вибори в США, які відбудуться в листопаді.
ФБР провело обшуки у будинках двох американців, пов’язаних з російськими державними ЗМІ
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Федеральне бюро розслідувань здійснило обшуки у будинках двох громадян США, які мали зв’язки з російськими державними медіа. Про це повідомляє Reuters.

Обшуки провели у серпні після того, як у Штатах попередили, що рф прагне втрутитись у вибори президента США.

Серед об’єктів обшуків були будинок у Делмарі, штат Нью-Йорк, пов'язаний зі Скоттом Ріттером — колишнім інспектором ООН з озброєнь і критиком зовнішньої політики США

А також будинок у Вірджинії, пов'язаний з Дмитрієм Саймсом — радником передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році.

Обидва підтвердили, що у них проводили обшуки. ФБР, коментуючи обшуки напередодні заявило, що здійснювало «санкціоновану судом правоохоронну діяльність у певних місцях».

Газета The New York Times вказує, що Мін’юст США почав ширше кримінальне розслідування щодо американців, які працювали з російськими державними телевізійними мережами.

Американські чиновники на правах анонімності вказують, що це може бути сигналом про зусилля Вашингтона у боротьбі з операціями впливу кремля напередодні президентських виборів у листопаді.

NYT пише, що розслідування відбувається після висновків розвідки США про те, що російські державні інформаційні агентства у співпраці зі спецслужбами хочуть вплинути на вибори по всьому світу, зокрема на американські.

The Times з посиланням на джерела повідомило, що невдовзі будуть нові обшуки та, ймовірно, кримінальні обвиневачення у цій справі. На цей час Саймсу та Ріттеру не висунули обвинувачень.

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