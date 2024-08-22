Всього 62 суди мають бомбосховища та укриття, але їх потрібно ще облаштувати – ДСА

Державна судова адміністрація та Вища рада правосуддя пропонують судам звернути увагу на безпеку здійснення правосуддя.

У Державній судовій адміністрації повідомили, що наразі в деяких судах проводиться робота з облаштування споруд цивільного захисту – бомбосховищ та укриттів.

Як повідомив на засіданні Вищої ради правосуддя 22 серпня в. о. голови ДСА Максим Пампура, в українських судах є всього 62 об’єкти цивільного захисту – бомбосховища або укриття (відрізняються рівнем захисту).

Однак багато бомбосховищ та укриттів наразі знаходяться у непридатному або у обмежено придатному стані для використання за їх основною функцією.

Обмежено придатними для використання є 24 сховища або укриття.

Наразі ДСА заплановано відновлення та переобладнання 14 споруд цивільного захисту.

Наприклад, 22 серпня ВРП погодила перерозподіл бюджетних видатків для відновлення або обладнання об’єктів цивільного захисту для чотирьох судів – Савранського райсуду Одеської області, Валківського райсуду Харківської області, Новгород-Сіверського райсуду Чернігівської області та Святошинського райсуду міста Києва.

Як повідомив Максим Пампура, у разі, якщо той чи інший суд планує обладнати бомбосховище або укриття, то відповідний суд може звернутися з пропозицією до ДСА, яка далі займатиметься фінансовим забезпеченням проекту.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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