Всего 62 суда имеют бомбоубежища и укрытия, но их нужно еще обустроить – ГСА

Государственная судебная администрация и Высший совет правосудия предлагают судам обратить внимание на безопасность правосудия.

В Государственной судебной администрации сообщили, что в некоторых судах проводится работа по обустройству сооружений гражданской защиты - бомбоубежищ и укрытий.

Как сообщил на заседании Высшего совета правосудия 22 августа и. о. главы ГСА Максим Пампура, в украинских судах есть всего 62 объекта гражданской защиты – бомбоубежища или укрытия (отличаются уровнем защиты).

Однако многие бомбоубежища и укрытия сейчас находятся в непригодном или в ограниченно пригодном состоянии для использования согласно их основной функции.

Ограничено пригодными для использования являются 24 убежища или укрытия.

В настоящее время ГСА запланировано восстановление и переоборудование 14 сооружений гражданской защиты.

К примеру, 22 августа Совет правосудия согласовал перераспределение бюджетных расходов для восстановления или оборудования объектов гражданской защиты для четырех судов – Савранского райсуда Одесской области, Валковского райсуда Харьковской области, Новгород-Северского райсуда Черниговской области и Святошинского райсуда города Киева.

Как сообщил Максим Пампура, в случае если тот или иной суд планирует оборудовать бомбоубежище или укрытие, то соответствующий суд может обратиться с предложением в ГСА, которое будет заниматься финансовым обеспечением проекта.

Автор: Вячеслав Хрипун

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