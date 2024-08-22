Зачем пенсионерам нужна справка о доходах и как ее оформить онлайн – алгоритм

Справка о доходах пенсионера может потребоваться для оформления субсидии, выезда за границу, перевода за границу пенсионных выплат.

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Пенсионерам для оформления субсидии, выезда за границу, перевода за границу пенсионных выплат и т.п. может потребоваться справка о доходах.

Такую справку можно оформить онлайн через Портал Пенсионного фонда Украины или через Портал Дія.

Чтобы оформить справку о доходах на Портале ПФУ, нужно:

На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажать кнопку «Вход» и пройти авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбрать опцию «Запрос на получение электронных документов»; В открывающемся окне из списка выбирать: «Справка о доходах пенсионера»; Заполнить обязательные поля формы:

- период, за который нужно сформировать справку,

- предоставить разрешение на передачу и обработку персональных данных,

- нажать кнопку «Отправить в ПФУ»;

После отправки запроса на получение справки на экране появится соответствующее сообщение; За результатами обработки заявления можно следить в разделе «Мои обращения» (на панели слева).

Чтобы оформить справку о доходах пенсионера через Дію:

Авторизироваться в кабинете гражданина на Портале Дія с помощью электронной подписи или BankID; В меню «Услуги» на портале Дія выбрать: «Справка о доходах пенсионера». Если сведения отсутствуют в реестре застрахованных лиц, услуга будет недоступна; Проверить корректность данных в профиле пользователя (обновить их при необходимости). Указать период, за который необходимо получить справку, и отправить запрос.

По желанию можно получить справку о доходах пенсионера (ОК-5) из Реестра застрахованных офлайн. Для этого нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

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