Практика судов
  1. Общество

Зачем пенсионерам нужна справка о доходах и как ее оформить онлайн – алгоритм

22:54, 22 августа 2024
Справка о доходах пенсионера может потребоваться для оформления субсидии, выезда за границу, перевода за границу пенсионных выплат.
Зачем пенсионерам нужна справка о доходах и как ее оформить онлайн – алгоритм
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионерам для оформления субсидии, выезда за границу, перевода за границу пенсионных выплат и т.п. может потребоваться справка о доходах.

Такую справку можно оформить онлайн через Портал Пенсионного фонда Украины или через Портал Дія.

Чтобы оформить справку о доходах на Портале ПФУ, нужно:

  1. На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажать кнопку «Вход» и пройти авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбрать опцию «Запрос на получение электронных документов»;
  3. В открывающемся окне из списка выбирать: «Справка о доходах пенсионера»;
  4. Заполнить обязательные поля формы:

- период, за который нужно сформировать справку,

- предоставить разрешение на передачу и обработку персональных данных,

- нажать кнопку «Отправить в ПФУ»;

  1. После отправки запроса на получение справки на экране появится соответствующее сообщение;
  2. За результатами обработки заявления можно следить в разделе «Мои обращения» (на панели слева).

Чтобы оформить справку о доходах пенсионера через Дію:

  1. Авторизироваться в кабинете гражданина на Портале Дія с помощью электронной подписи или BankID;
  2. В меню «Услуги» на портале Дія выбрать: «Справка о доходах пенсионера». Если сведения отсутствуют в реестре застрахованных лиц, услуга будет недоступна;
  3. Проверить корректность данных в профиле пользователя (обновить их при необходимости). Указать период, за который необходимо получить справку, и отправить запрос.

По желанию можно получить справку о доходах пенсионера (ОК-5) из Реестра застрахованных офлайн. Для этого нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ученые Массачусетского института нашли ответ, почему юристы пишут документы сложным языком

Ученые считают, что нашли ответ на вопрос, почему юридические документы написаны на «нечеловеческом» языке.

Оплатить коммуналку можно будет за счет кэшбека за покупку украинских товаров и услуг

Кабмин определил порядок, по которому можно ежемесячно получать до 3000 грн кэшбека за товары и услуги из Украины, подключившись к программе через Дію.

Всего 62 суда имеют бомбоубежища и укрытия, но их нужно еще обустроить – ГСА

Государственная судебная администрация и Высший совет правосудия предлагают судам обратить внимание на безопасность правосудия.

Верховная Рада поддержала увеличение штрафов за неуважение к суду до 6800 грн, за неявку в суд – до 12 тысяч грн

Размер штрафов за неуважение и неявку в суд будет увеличен – законопроект принят за основу.

Данные о наличии пациента в электронной системе здравоохранения смогут автоматически передаваться на Портал Дія

С центральной базы данных электронной системы здравоохранения на Портал Дія будет передаваться информация о наличии сведений о пациенте в базе данных ЭСОЗ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду