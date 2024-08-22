Для чого пенсіонерам потрібна довідка про доходи та як її оформити онлайн – алгоритм

Довідка про доходи пенсіонера може знадобитися для оформлення субсидії, виїзду за кордон, переведення за кордон пенсійних виплат.

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Пенсіонерам для оформлення субсидії, виїзду за кордон, переведення за кордон пенсійних виплат тощо може знадобитися довідка про доходи.

Таку довідку можна оформити онлайн через Портал Пенсійного фонду України або ж через Портал Дія.

Щоб оформити довідку про доходи на Порталі ПФУ потрібно:

На вебпорталі Фонду у правому верхньому кутку екрана натиснути кнопку «Вхід» та пройти авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП); В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обрати опцію «Запит на отримання електронних документів»; У вікні, що відкривається, зі списку обирати: «Довідка про доходи пенсіонера»; Заповнити обов’язкові поля форми:

- період, за який потрібно сформувати довідку,

- надати дозвіл на передачу та обробку персональних даних,

- натиснути кнопку «Відправити до ПФУ»; Після надсилання запиту на отримання довідки на екрані з’явиться відповідне повідомлення; За результатами опрацювання заяви можна слідкувати у розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).

Щоб оформити довідку про доходи пенсіонера через Дію:

Авторизуватися у кабінеті громадянина на Порталі Дія за допомогою електронного підпису або BankID; У меню «Послуги» на порталі Дія обрати: «Довідка про доходи пенсіонера». Якщо відомості в реєстрі застрахованих осіб відсутні, послуга буде недоступна; Перевірити коректність даних у профілі користувача (оновити їх за необхідності). Вказати період, за який потрібно отримати довідку, та надіслати запит.

За бажанням можна отримати довідку про доходи пенсіонера (ОК-5) із Реєстру застрахованих осіб офлайн. Для цього треба звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

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