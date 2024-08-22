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Для чого пенсіонерам потрібна довідка про доходи та як її оформити онлайн – алгоритм

22:54, 22 серпня 2024
Довідка про доходи пенсіонера може знадобитися для оформлення субсидії, виїзду за кордон, переведення за кордон пенсійних виплат.
Для чого пенсіонерам потрібна довідка про доходи та як її оформити онлайн – алгоритм
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Пенсіонерам для оформлення субсидії, виїзду за кордон, переведення за кордон пенсійних виплат тощо може знадобитися довідка про доходи.

Таку довідку можна оформити онлайн через Портал Пенсійного фонду України або ж через Портал Дія.

Щоб оформити довідку про доходи на Порталі ПФУ потрібно:

  1. На вебпорталі Фонду у правому верхньому кутку екрана натиснути кнопку «Вхід» та пройти авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обрати опцію «Запит на отримання електронних документів»;
  3. У вікні, що відкривається, зі списку обирати: «Довідка про доходи пенсіонера»; 
  4. Заповнити обов’язкові поля форми:
    - період, за який потрібно сформувати довідку,
    - надати дозвіл на передачу та обробку персональних даних,
    - натиснути кнопку «Відправити до ПФУ»; 
  5. Після надсилання запиту на отримання довідки на екрані з’явиться відповідне повідомлення;
  6. За результатами опрацювання заяви можна слідкувати у розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).

Щоб оформити довідку про доходи пенсіонера через Дію:

  1. Авторизуватися у кабінеті громадянина на Порталі Дія за допомогою електронного підпису або BankID;
  2. У меню «Послуги» на порталі Дія обрати: «Довідка про доходи пенсіонера». Якщо відомості в реєстрі застрахованих осіб відсутні, послуга буде недоступна;
  3. Перевірити коректність даних у профілі користувача (оновити їх за необхідності). Вказати період, за який потрібно отримати довідку, та надіслати запит.

За бажанням можна отримати довідку про доходи пенсіонера (ОК-5) із Реєстру застрахованих осіб офлайн. Для цього треба звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

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