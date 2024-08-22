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Венгрия угрожает направить беженцев прямо в Брюссель, если не сможет разрешить спор с ЕС по санкциям

16:13, 22 августа 2024
Венгрия может начать переправлять мигрантов прямо в Брюссель, если не сможет разрешить спор с Европейским Союзом по поводу санкций за свою политику предоставления убежища.
Венгрия угрожает направить беженцев прямо в Брюссель, если не сможет разрешить спор с ЕС по санкциям
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Венгрия может начать переправлять мигрантов, которые появляются на ее границе, прямо в Брюссель, если не сможет разрешить спор с Евросоюзом по поводу санкций за свою политику предоставления убежища. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, передает Bloomberg.

Европейский суд справедливости наложил на страну штраф в размере 200 млн. евро плюс дополнительный ежедневный штраф в размере 1 млн. евро за невыполнение премьер-министром Виктором Орбаном предыдущего решения суда о защите просителей убежища. Издание указывает, что Орбан уже обещал отомстить в июне за это решение, являющееся одним из нескольких вопросов, омрачающих начало его пребывания в должности главы ЕС во второй половине 2024 года.

Переговоры с Еврокомиссией начнутся в сентябре. Если эти переговоры не преуспевают, Венгрия начнет выдавать мигрантам «билеты в один конец в Брюссель», указал Гергели Гуляш.

«Нам следует как можно быстрее прийти к согласию, поскольку мы не хотели бы платить большие суммы каждый день, - сказал Гуляш. – Но если Брюссель хочет принять мигрантов, мы можем помочь».

Однако он не предоставил подробностей о том, как будет работать такая схема.

Как указывает издание, правозащитные группы раскритиковали Венгрию за то, что она прекратила финансируемую государством помощь для украинских беженцев, прибывающих из регионов, не затронутых непосредственно боевыми действиями на линии фронта из России. Группа венгров из Закарпатья временно осталась без крова после переезда, хотя Гуляш сказал, что группы помощи помогли им предоставить жилье.

По словам представителя ЕС, исполнительный орган ЕС изучает указ, но заявил, что ЕС является единственным в вопросе предоставления защиты, включая размещение убегающим от конфликта.

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