В Украине 23 августа прогнозируют до 35 градусов, а кое-где дожди и грозы

В пятницу местами ожидается сильная жара.

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Украинцев в пятницу, 23 августа ожидает переменная облачность, без осадков, лишь в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 12-17 °, днем ​​23-28 °; на остальной территории ночью 17-22°, днем ​​29-34°, местами сильная жара 35°.

На Киевщине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17 °; днем 23-28°. В Киеве ночью 15-17°, днем ​​25-27°.

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