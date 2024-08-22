В Украине 23 августа прогнозируют до 35 градусов, а кое-где дожди и грозы

Украинцев в пятницу, 23 августа ожидает переменная облачность, без осадков, лишь в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, гроза.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 12-17 °, днем 23-28 °; на остальной территории ночью 17-22°, днем 29-34°, местами сильная жара 35°.
На Киевщине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17 °; днем 23-28°. В Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.