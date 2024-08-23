Украина и Норвегия договорились продлить «транспортный безвиз» почти на год

Украинские и норвежские перевозчики могут осуществлять двусторонние и транзитные перевозки между странами без необходимости получать дополнительные разрешения.

Украина и Норвегия продлили срок действия транспортного безвиза до 30 июня 2025 года. Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.

До этого времени украинские и норвежские перевозчики смогут выполнять двусторонние и транзитные перевозки между двумя странами без дополнительных разрешений.

Последнее не только упрощает условия для бизнеса, но и способствует развитию экономик обоих государств, подчеркнули в ведомстве.

Безвиз будет действовать для грузовиков стандарта Евро-5 и выше. При этом на борту грузовиков водители обязаны иметь при себе сертификат, подтверждающий класс экологичности.

Также на борту должна быть выписка о наличии лицензии на перевозку.

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