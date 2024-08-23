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Україна і Норвегія домовилися продовжити «транспортний безвіз» майже на рік

08:05, 23 серпня 2024
Українські та норвезькі перевізники зможуть здійснювати двосторонні та транзитні перевезення між країнами без необхідності отримувати додаткові дозволи.
Україна і Норвегія домовилися продовжити «транспортний безвіз» майже на рік
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Україна і Норвегія подовжили термін дії "транспортного безвізу" до 30 червня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

До цього часу українські та норвезькі перевізники зможуть виконувати двосторонні та транзитні перевезення між обома країнами без додаткових дозволів.

Останнє не лише спрощує умови для бізнесу, а й сприяє розвитку економік обох держав, підкреслили у відомстві.

Безвіз діятиме для вантажівок стандарту Євро-5 та вище. При цьому на борту вантажівок водії зобов’язані мати при собі сертифікат, який підтверджує клас екологічності.

Також на борту має бути витяг про наявність ліцензії на перевезення.

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