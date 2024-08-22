Як на записатися на прийом до сервісного центру Пенсійного фонду онлайн

Онлайн-запис можна зробити в будь-якому місці, де є доступ до інтернету.

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України працює сервіс «Запис на прийом». Скориставшись таким сервісом громадяни можуть обрати зручний для себе день і час для відвідування сервісного центру головного управління Фонду.

Онлайн-запис можна зробити в будь-якому місці, де є доступ до інтернету.

Для запису на прийом:

Авторизуйтеся на вебпорталі Пенсійного фонду України будь-яким зручним способом (КЕП, Дія.Підпис чи ID.GOV.UA). Оберіть в розділі «Комунікації з ПФУ» вкладку «Запис на прийом». Натисніть кнопку «Записатися на прийом». Оберіть параметри запису на прийом, а саме: територіальний орган Пенсійного фонду України, обраний сервісний центр Фонду, тему прийому – з випадного меню. Рік та місяць звернення заповнюються автоматично. Після заповнення форми натисніть кнопку «Завантажити розклад». Із запропонованих варіантів оберіть бажаний день та час відвідування сервісного центру Фонду. Перевірте сформований запис і натисніть «Записатися на прийом».

Дані про ваш запис на прийом фіксуються в електронній базі сервісного центру та автоматично з’являються на екрані керування електронною чергою в залі очікування обраного сервісного центру в день відвідування.

Інформацію про ваші записи можна переглянути у вікні «Мої записи на прийом».

За бажанням, натиснувши на запис та обравши опцію «Друк талона на прийом», ви можете роздрукувати талон, щоб не забути дату та час вашого візиту.

Також у разі потреби можна заздалегідь скасувати запис на прийом.

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