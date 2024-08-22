Як на записатися на прийом до сервісного центру Пенсійного фонду онлайн

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України працює сервіс «Запис на прийом». Скориставшись таким сервісом громадяни можуть обрати зручний для себе день і час для відвідування сервісного центру головного управління Фонду.
Онлайн-запис можна зробити в будь-якому місці, де є доступ до інтернету.
Для запису на прийом:
Дані про ваш запис на прийом фіксуються в електронній базі сервісного центру та автоматично з’являються на екрані керування електронною чергою в залі очікування обраного сервісного центру в день відвідування.
Інформацію про ваші записи можна переглянути у вікні «Мої записи на прийом».
За бажанням, натиснувши на запис та обравши опцію «Друк талона на прийом», ви можете роздрукувати талон, щоб не забути дату та час вашого візиту.
Також у разі потреби можна заздалегідь скасувати запис на прийом.
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