Как написаться на прием в сервисный центр Пенсионного фонда онлайн

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины работает сервис «Запись на прием». Воспользовавшись таким сервисом, граждане могут выбрать удобный для себя день и время для посещения сервисного центра главного управления Фонда.
Онлайн-запись можно сделать в любом месте, где есть доступ в интернет.
Для записи на прием:
Данные о записи на прием фиксируются в электронной базе сервисного центра и автоматически появляются на экране управления электронной очередью в зале ожидания выбранного сервисного центра в день посещения.
Информацию о ваших записях можно просмотреть в окне «Мои записи на прием».
По желанию, нажав на запись и выбрав опцию «Печать талона на прием», вы можете распечатать талон, чтобы не забыть дату и время вашего визита.
Также при необходимости можно заранее отменить запись на прием.
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