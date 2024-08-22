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Как написаться на прием в сервисный центр Пенсионного фонда онлайн

22:18, 22 августа 2024
Онлайн-запись можно сделать в любом месте, где есть доступ в интернет.
Как написаться на прием в сервисный центр Пенсионного фонда онлайн
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На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины работает сервис «Запись на прием». Воспользовавшись таким сервисом, граждане могут выбрать удобный для себя день и время для посещения сервисного центра главного управления Фонда.

Онлайн-запись можно сделать в любом месте, где есть доступ в интернет.

Для записи на прием:

  1. Авторизуйтесь на вебпортале Пенсионного фонда Украины любым удобным способом (КЭП, Дія.Підпис или ID.GOV.UA).
  2. В разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите вкладку «Запись на прием».
  3. Нажмите кнопку «Записаться на прием».
  4. Выберите параметры записи на прием, а именно: территориальный орган Пенсионного фонда Украины, избранный сервисный центр Фонда, тему приема – из выпадающего меню. Год и месяц обращения заполняются автоматически.
  5. После заполнения формы нажмите кнопку «Загрузить расписание».
  6. Из предложенных вариантов выберите желаемый день и время посещения сервисного центра Фонда.
  7. Проверьте сформированную запись и нажмите «Записаться на прием».

Данные о записи на прием фиксируются в электронной базе сервисного центра и автоматически появляются на экране управления электронной очередью в зале ожидания выбранного сервисного центра в день посещения.

Информацию о ваших записях можно просмотреть в окне «Мои записи на прием».

По желанию, нажав на запись и выбрав опцию «Печать талона на прием», вы можете распечатать талон, чтобы не забыть дату и время вашего визита.

Также при необходимости можно заранее отменить запись на прием.

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