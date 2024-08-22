В Україні 23 серпня прогнозують до 35 градусів, а подекуди дощі та грози

У п'ятницю місцями очікується сильна спека.

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На українців у п’ятницю, 23 серпня очікує мінлива хмарність, без опадів, лише у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 17-22°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35°.

На Київщині мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°; вдень 23-28°. У Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.

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