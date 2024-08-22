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Угорщина погрожує направити біженців прямо до Брюсселя, якщо не зможе вирішити суперечку з ЄС щодо санкцій

16:13, 22 серпня 2024
Угорщина може почати переправляти мігрантів прямо до Брюсселя, якщо не зможе вирішити суперечку з Європейським Союзом щодо санкцій за свою політику надання притулку.
Угорщина погрожує направити біженців прямо до Брюсселя, якщо не зможе вирішити суперечку з ЄС щодо санкцій
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Угорщина може почати переправляти мігрантів, які з'являються на її кордоні, прямо до Брюсселя, якщо не зможе вирішити суперечку з Євросоюзом щодо санкцій за свою політику надання притулку. Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, передає Bloomberg.

Європейський суд справедливості наклав на країну штраф у розмірі 200 млн євро плюс додатковий щоденний штраф у розмірі 1 млн євро за невиконання прем'єр-міністром Віктором Орбаном попереднього рішення суду про захист прохачів притулку. Видання вказує, що Орбан уже обіцяв помститися у червні за це рішення, що є одним із кількох питань, що затьмарюють початок його перебування на посаді голови ЄС у другій половині 2024 року.

Переговори з Єврокомісією розпочнуться у вересні. Якщо ці переговори не мають успіху, Угорщина почне видавати мігрантам «квитки в один кінець до Брюсселя», вказав Гергелі Гуляш.

«Нам слід якнайшвидше дійти згоди, оскільки ми не хотіли б платити великі суми щодня, - сказав Гуляш. - Але якщо Брюссель хоче прийняти мігрантів, ми можемо допомогти».

Однак він не надав подробиць про те, як працюватиме така схема.

Як вказує видання, правозахисні групи розкритикували Угорщину за те, що вона припинила допомогу, що фінансується державою, для українських біженців, які прибувають з регіонів, не зачеплених безпосередньо бойовими діями на лінії фронту з рф. Група угорців із Закарпаття тимчасово залишилася без даху над головою після переїзду, хоча Гуляш сказав, що групи допомоги допомогли їм надати житло.

За словами представника ЄС, виконавчий орган ЄС вивчає указ, але заявив, що ЄС є єдиним у питанні надання захисту, включаючи розміщення тим, хто тікає від конфлікту.

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