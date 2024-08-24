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Україна повернула 115 громадян з російського полону

14:49, 24 серпня 2024
Україна повернула додому ще 115 українських військовополонених.
Україна повернула 115 громадян з російського полону
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У День Незалежності України, відбувся обмін військовополоненими. З ворожого полону вдалося визволити ще 115 оборонців.

«Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби», - повідомив Президент Володимир Зеленський.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, 92 з них – військовослужбовці системи МВС. Більшість – оборонці Маріуполя.

«89 воїнів Національної гвардії та 3 - Державної прикордонної служби вже на рідній землі. Майже 90% з них — солдати строкової служби, які понад два роки перебували в полоні агресора», - повідомив Клименко.

Ірина Верещук, яка очолює Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, зазначила, що звільнені з полону отримають продуктові набори й рюкзаки з одягом, взуттям, засобами гігієни та смартфоном, підготовлені для них Національним інформаційним бюро разом із Мінреінтеграції.

Крім того, НІБ надаватиме визволеним з полону особам допомогу у відновленні документів та сім-карт. І допомагатиме швидше зібрати документи для отримання від держави одноразової грошової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень.

Джерело фото та відео: Володимир Зеленський, Ігор Клименко

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