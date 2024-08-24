У Києві ремонт в тунелі «синьої» гілки метро завершать до 10 вересня: коли відновиться рух поїздів

Ремонт між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» буде завершено до 10 вересня, поїзди курсуватимуть менш ніж за тиждень.

Ремонтні роботи в тунелі Оболонсько-Теремківської гілки київського метро мають бути повністю завершені до 10 вересня, що дозволить відновити рух поїздів між станціями «Либідська» і «Деміївська» до 15 вересня. Про це повідомив власник компанії-генпідрядника відновлювальних робіт «Автострада» Максим Шкіль в інтерв'ю «Економічній правді».

«В ніч з 20 на 21 серпня відбувся запуск пробного поїзда, який тестує габарити тунеля, він проїхав, жодних проблем немає», - розповів він.

Шкіль зазначив, що пробний поїзд, який проїхав тунелем у ніч з 20 на 21 серпня, не виявив жодних проблем. Він також повідомив, що до 29 серпня буде завершено монтаж кабелів і електрозв'язку, після чого буде проведено тестування якості рейок знову з допомогою тестового поїзда.

«Ми плануємо до 10 вересня повністю закінчити випробування і до 15 вересня відновити рух між станціями», – підкреслив Шкіль.

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