В Киеве ремонт в тоннеле «синей» ветки метро завершат до 10 сентября: когда возобновится движение поездов

Ремонт между станциями метро «Лыбедская» и «Демеевская» будет завершен до 10 сентября, поезда будут курсировать менее чем через неделю.

Ремонтные работы в тоннеле Оболонско-Теремковской ветки киевского метро должны быть полностью завершены до 10 сентября, что позволит возобновить движение поездов между станциями «Лыбедская» и «Демеевская» до 15 сентября. Об этом сообщил владелец компании-генподрядчика восстановительных работ «Автострада» Максим Шкиль в интервью «Экономической правде».

«В ночь с 20 на 21 августа состоялся запуск пробного поезда, который тестирует габариты тоннеля, он проехал, никаких проблем нет», - рассказал он.

Шкиль отметил, что пробный поезд, который проехал по тоннелю в ночь с 20 на 21 августа, не обнаружил никаких проблем. Он также сообщил, что до 29 августа будет завершен монтаж кабелей и электросвязи, после чего будет проведено тестирование качества рельсов снова с помощью тестового поезда.

«Мы планируем до 10 сентября полностью закончить испытания и до 15 сентября возобновить движение между станциями», - подчеркнул Шкиль.

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