Владимир Зеленский присвоил почетные наименования четырем бригадам Десантно-штурмовых войск ВСУ

Президент присвоил почетные наименования 103-й, 148-й, 82-й и 77-й бригадам ВСУ.

Источник фото: armyinform

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По случаю Дня Независимости Украины Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований нескольким бригадам Сил обороны Украины. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Согласно указу №528/2024 от 23 августа, «с целью восстановления исторических традиций национального войска, учитывая образцовое выполнение возложенных задач личным составом 103 отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины», 103-й отдельной бригаде территориальной обороны было присвоено почетное наименование «имени митрополита Андрея Шептицкого». Теперь она будет официально именоваться 103-я отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого.

Указом №529/2024 президент присвоил 148-й отдельной артиллерийской бригаде Десантно-штурмовых войск почетное наименование «Житомирская». Отныне она будет носить название 148-я отдельная артиллерийская Житомирская бригада.

Кроме того, указом №530/2024 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде было присвоено почетное наименование «Буковинская». Эта бригада отныне будет называться 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада.

Также указом №527/2024 президент предоставил 77-й отдельной аэромобильной бригаде почетное наименование «Приднепровская». Она будет официально известна как 77-я отдельная аэромобильная Приднепровская бригада.

Эти решения приняты «с целью восстановления исторических традиций национальной армии и учитывая образцовое выполнение задач во время защиты территориальной целостности и независимости Украины».

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