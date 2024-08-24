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Владимир Зеленский наградил спортсменов Александра Усика и Ольгу Харлан Орденом Свободы

14:17, 24 августа 2024
На Софийской площади Владимир Зеленский вручил Орден Свободы Александру Усику и Ольге Харлан.
Владимир Зеленский наградил спортсменов Александра Усика и Ольгу Харлан Орденом Свободы
Источник фото: ОП
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На День Независимости Украины Президент Владимир Зеленский вручил Орден Свободы чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Александру Усику и олимпийской чемпионке по фехтованию Ольге Харлан. Торжественная церемония состоялась на Софийской площади в Киеве.

Александр Усик, владеющий титулами WBA, WBO, IBF и IBO, и Харлан, известная своими многочисленными победами в фехтовании, получили эту высокую награду за особый вклад в укрепление имиджа Украины на международной арене и активную общественную позицию.

Ольга Харлан на летней Олимпиаде-2024 в Париже принесла сборной Украины две награды. С шестью медалями за карьеру фехтовальщица установила рекорд Украины по числу олимпийских наград.

Орден Свободы – это государственная награда, которой отмечают за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав, свобод человека и гражданина.

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