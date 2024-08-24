Владимир Зеленский подписал законы о выплатах военным, воюющим в рф и гражданстве для воинов-легионеров

Владимир Зеленский подписал законы для поддержки украинских воинов и иностранных легионеров.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, принятые Верховной Радой, касающиеся оборонного пакета. Об этом он объявил во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины.

Среди подписанных документов - закон, который обеспечивает полное материальное обеспечение украинских воинов, выполняющих боевые задачи на территории государства-агрессора.

«Накануне нашего Дня Независимости я подписал принятые Верховной Радой законы из оборонного законодательного пакета: первый - закон, который гарантирует всем нашим воинам, действующим на территории страны-агрессора, полное обеспечение. Мы подтверждаем государственную благодарность за боевую работу наших героев», - сказал Зеленский на совместном с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимонитой торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости Украины в Киеве.

Другой закон предусматривает предоставление украинского гражданства иностранным легионерам, которые воюют на стороне Украины. Зеленский подчеркнул, что каждый, кто разделяет ценности независимости и свободы Украины и воюет бок о бок с украинцами, имеет право на гражданство.

«Каждый, кто чувствует жизнь и независимость так же, как и мы, украинцы, кто сражается вместе с нами, с украинцами, заслуживает быть среди граждан Украины. Третий - закон, который защищает украинское православие от московской зависимости и гарантированно защищает достоинство святынь нашего украинского народа», - сообщил президент.

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