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Володимир Зеленський підписав закони про виплати військовим, які воюють в рф та громадянство для воїнів-легіонерів

14:09, 24 серпня 2024
Володимир Зеленський підписав закони для підтримки українських воїнів та іноземних легіонерів.
Володимир Зеленський підписав закони про виплати військовим, які воюють в рф та громадянство для воїнів-легіонерів
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський підписав закони, ухвалені Верховною Радою, що стосуються оборонного пакета. Про це він оголосив під час урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України.

Серед підписаних документів – закон, який забезпечує повне матеріальне забезпечення українських воїнів, що виконують бойові завдання на території держави-агресора.

«Напередодні нашого Дня Незалежності я підписав ухвалені Верховною Радою закони з оборонного законодавчого пакету: перший - закон, який гарантує усім нашим воїнам, що діють на території країни-агресора, повне забезпечення. Ми підтверджуємо державну вдячність за бойову роботу наших героїв», - сказав Зеленський на спільному з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимонітою урочистому заході з нагоди Дня Незалежності України в Києві.

Інший закон передбачає надання українського громадянства іноземним легіонерам, які воюють на боці України. Зеленський підкреслив, що кожен, хто поділяє цінності незалежності та свободи України та воює пліч-о-пліч із українцями, має право на громадянство.

«Кожен, хто відчуває життя і незалежність так само, як і ми, українці, хто б'ється разом із нами, з українцями, заслуговує бути серед громадян України. Третій - закон, який захищає українське православ'я від московської залежності і гарантовано захищає гідність святинь нашого українського народу», - повідомив президент.

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