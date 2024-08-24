Володимир Зеленський підписав закони про виплати військовим, які воюють в рф та громадянство для воїнів-легіонерів

Володимир Зеленський підписав закони для підтримки українських воїнів та іноземних легіонерів.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, ухвалені Верховною Радою, що стосуються оборонного пакета. Про це він оголосив під час урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України.

Серед підписаних документів – закон, який забезпечує повне матеріальне забезпечення українських воїнів, що виконують бойові завдання на території держави-агресора.

«Напередодні нашого Дня Незалежності я підписав ухвалені Верховною Радою закони з оборонного законодавчого пакету: перший - закон, який гарантує усім нашим воїнам, що діють на території країни-агресора, повне забезпечення. Ми підтверджуємо державну вдячність за бойову роботу наших героїв», - сказав Зеленський на спільному з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимонітою урочистому заході з нагоди Дня Незалежності України в Києві.

Інший закон передбачає надання українського громадянства іноземним легіонерам, які воюють на боці України. Зеленський підкреслив, що кожен, хто поділяє цінності незалежності та свободи України та воює пліч-о-пліч із українцями, має право на громадянство.

«Кожен, хто відчуває життя і незалежність так само, як і ми, українці, хто б'ється разом із нами, з українцями, заслуговує бути серед громадян України. Третій - закон, який захищає українське православ'я від московської залежності і гарантовано захищає гідність святинь нашого українського народу», - повідомив президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.