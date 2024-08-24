У Кенії п’ятьох правоохоронців судитимуть за сприяння втечі «кенійського вампіра»

Поліцейських у Кенії звинувачують у допомозі серійному вбивці втекти з-під варти.

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У столиці Кенії, Найробі, п'ятьох правоохоронців притягнуть до суду за підозрою у сприянні втечі серійного вбивці з поліцейської дільниці. Як повідомляє видання Bild, місцеве розслідування підтвердило, що втеча стала можливою завдяки допомозі зсередини.

Сумнозвісний злочинець, відомий як «кенійський вампір», разом із дванадцятьма іншими ув'язненими втік 20 серпня, прорізавши дротяний паркан. Злочинця заарештували у липні після того, як неподалік від поліцейської дільниці знайшли понівечені тіла жінок.

З моменту втечі поліція активно розшукує всіх втікачів. Місцеві мешканці були шоковані, коли на сміттєзвалищі знайшли мішки з останками, через що біля місця злочину зібрався розлючений натовп. Поліції довелося застосувати водомети і стріляти в повітря, щоб розігнати людей.

Недовіра до правоохоронців у бідних районах Найробі лише зростає, особливо через часті зникнення активістів після протестів проти уряду. Правозахисники підозрюють, що до цих викрадень причетна поліція.

Після арешту підозрюваного слідчі назвали його «вампіром» і «психопатом». На допитах чоловік зізнався у вбивстві 42 жінок протягом останніх двох років. Жертвами були жінки віком від 18 до 30 років, а злочини мали схожий характер.

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