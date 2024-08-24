Напередодні Дня Незалежності України будівля Єврокомісії в Брюсселі засяяла синьо-жовтими кольорами

Будівлю Єврокомісії підсвітили кольорами українського прапора на честь Дня Державного прапора України.

Джерело фото: Х / Ursula von der Leyen

У переддень Дня Незалежності України, будівля Європейської комісії в Брюсселі засяяла синьо-жовтими кольорами на знак підтримки України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні увечері, у переддень Дня незалежності України, наша будівля світиться кольорами українського прапора, вшановуючи незламний дух і хоробрість наших українських друзів. Україна вистоїть у ційн війні і займе місце у нашій європейській родині. Слава Україні!», – написала фон дер Ляєн у своєму зверненні.

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