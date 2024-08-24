Накануне Дня Независимости Украины здание Еврокомиссии в Брюсселе засияло сине-желтыми цветами

Здание Еврокомиссии подсветили цветами украинского флага в честь Дня Государственного флага Украины.

Источник фото: Х / Ursula von der Leyen

В канун Дня Независимости Украины, здание Европейской комиссии в Брюсселе засияло сине-желтыми цветами в знак поддержки Украины. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня вечером, в канун Дня независимости Украины, наше здание светится цветами украинского флага, чествуя несокрушимый дух и храбрость наших украинских друзей. Украина выстоит в этой войне и займет место в нашей европейской семье. Слава Украине!», - написала фон дер Ляйен в своем обращении.

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