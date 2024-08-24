Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

В Африке нашли второй по величине алмаз в мире – удивление президента Ботсваны попало на видео

13:36, 24 августа 2024
Президент Ботсваны, где нашли алмаз, Мокветси Массиси был очень изумлен.
В Африке нашли второй по величине алмаз в мире – удивление президента Ботсваны попало на видео
Источник фото: Monirul Bhuiyan/AFP/Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На руднике в Ботсване обнаружили второй по величине алмаз в мире. Как пишет издание The Washington Post, по данным правительства Ботсваны, найденный камень весом 2 492 карата является вторым по величине алмазом, который когда-либо находили в мире, и самым большим, когда-то найденным в стране.

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond, нашедшая драгоценный камень, назвала его «исключительным» и «высококачественным».

Президент компании Уильям Лемб рассказал, что с помощью рентгеновской технологии, используемой компанией с 2017 года, огромный алмаз изъят без повреждений.

Правительство Ботсваны охарактеризовало открытие как «драгоценное». Президент страны Мокветси Массиси лично провел церемонию смотра. Ему пришлось обеими руками держать камень.

Реакция президента Ботсваны попала на видео:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для плотины Киевской ГЭС угроз нет, – руководитель ЦПД СНБО

В ЦПД СНБО заявили, что разрушить дамбу Киевской ГЭС ракетами невозможно.

Кабмин внес законопроект о запрете сайтов и мессенджеров, на которые наложат санкции

Как указывает Правительство, для немедленного реагирования на потенциальные угрозы нужно ввести санкцию в виде запрета доступа к веб-страницам, веб-сайтам, другим веб-ресурсам, электронным коммуникационным сетям и системам.

Кабмин зарегистрировал законопроект об изменениях в закон о Вооруженных Силах Украины

Предусмотрены изменения в закон о Вооруженных Силах путем включения в отдельные роды сил ВСУ – Сил беспилотных систем.

Отношения между ВККС и Советом добропорядочности стремительно ухудшаются: в Комиссии считают, что Совет добропорядочности пытается влиять на деятельность ВККС

Кризис в отношениях между ВККС и Общественным советом добропорядочности усугубляется, а впереди еще конкурс на должности судей апелляционных судов.

ТЦК должен приобщить к протоколу доказательства, подтверждающие факт нарушения учета, и проверить данные в других реестрах - суд

Мужчина установил, что о нем нет данных в «Оберег», хотя он стоял на учете, пошел в ТЦК и получил штраф 17 тысяч грн – суд отменил постановление ТЦК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду