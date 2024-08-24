В Африке нашли второй по величине алмаз в мире – удивление президента Ботсваны попало на видео

Президент Ботсваны, где нашли алмаз, Мокветси Массиси был очень изумлен.

Источник фото: Monirul Bhuiyan/AFP/Getty Images

На руднике в Ботсване обнаружили второй по величине алмаз в мире. Как пишет издание The Washington Post, по данным правительства Ботсваны, найденный камень весом 2 492 карата является вторым по величине алмазом, который когда-либо находили в мире, и самым большим, когда-то найденным в стране.

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond, нашедшая драгоценный камень, назвала его «исключительным» и «высококачественным».

Президент компании Уильям Лемб рассказал, что с помощью рентгеновской технологии, используемой компанией с 2017 года, огромный алмаз изъят без повреждений.

Правительство Ботсваны охарактеризовало открытие как «драгоценное». Президент страны Мокветси Массиси лично провел церемонию смотра. Ему пришлось обеими руками держать камень.

Реакция президента Ботсваны попала на видео:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.