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Президент присвоил воинское звание генерала Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому

13:18, 24 августа 2024
Владимир Зеленский присвоил новые звания Сырскому и другим высокопоставленным должностным лицам ВСУ.
Президент присвоил воинское звание генерала Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерала генерал-полковнику Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Соответствующий указ №580/2024 обнародован на сайте

Также Президент присвоил:

воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору БАРГИЛЕВИЧУ Анатолию Владиславовичу – начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (указ № 581/2024).

воинское звание генерал-майора бригадному генералу ГНАТОВУ Андрею Викторовичу - Командующему объединенными силами Вооруженных Сил Украины (указ № 582/2024).

воинское звание генерал-майора бригадному генералу ГОРБАТЮКУ Владимиру Дмитриевичу – заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (указ № 583/2024).

воинское звание генерал-майора бригадному генералу КАРПЕНКО Владимиру Владимировичу – командующему Сил логистики Вооруженных Сил Украины (указ № 584/2024).

воинское звание генерал-майора бригадному генералу КОМАРЕНКО Александру Ивановичу – начальнику Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (указ № 585/2024).

воинское звание генерал-майора бригадному генералу ЯКОВЦЮ Александру Васильевичу – Главе Администрации Государственной специальной службы транспорта (указ № 586/2024).

воинское звание бригадного генерала полковнику ГОЛОВАШУ Олегу Олеговичу – начальнику Аппарата Главы Службы безопасности Украины (указ № 587/2024).

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