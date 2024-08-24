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Президент присвоїв військове звання генерала Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському

13:18, 24 серпня 2024
Володимир Зеленський присвоїв нові звання Сирському та іншим високопосадовцям ЗСУ.
Президент присвоїв військове звання генерала Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському
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Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерала генерал-полковнику Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.  Відповідний указ № 580/2024 оприлюднений на сайті

Також Президент присвоїв:

військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору БАРГИЛЕВИЧУ Анатолію Владиславовичу - начальнику Генерального штабу Збройних Сил України (указ № 581/2024).

військове звання генерал-майора бригадному генералу ГНАТОВУ Андрію Вікторовичу - Командувачу об'єднаних сил Збройних Сил України (указ № 582/2024).

військове звання генерал-майора бригадному генералу ГОРБАТЮКУ Володимиру Дмитровичу - заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України (указ № 583/2024).

військове звання генерал-майора бригадному генералу КАРПЕНКУ Володимиру Володимировичу - командувачу Сил логістики Збройних Сил України (указ № 584/2024).

військове звання генерал-майора бригадному генералу КОМАРЕНКУ Олександру Івановичу - начальнику Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України (указ № 585/2024).

військове звання генерал-майора бригадному генералу ЯКОВЦЮ Олександру Васильовичу - Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (указ № 586/2024).

військове звання бригадного генерала полковнику ГОЛОВАШУ Олегу Олеговичу - начальнику Апарату Голови Служби безпеки України (указ № 587/2024).

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