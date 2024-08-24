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В Кении пятерых правоохранителей будут судить за содействие побегу «кенийского вампира»

20:17, 24 августа 2024
Полицейских в Кении обвиняют в помощи серийному убийце сбежать из-под стражи.
В Кении пятерых правоохранителей будут судить за содействие побегу «кенийского вампира»
Источник фото: Getty Images
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В столице Кении, Найроби, пятерых правоохранителей привлекут к суду по подозрению в содействии побегу серийного убийцы из полицейского участка. Как сообщает издание Bild, местное расследование подтвердило, что побег стал возможным благодаря помощи изнутри.

Печально известный преступник, известный как «кенийский вампир», вместе с двенадцатью другими заключенными сбежал 20 августа, прорезав проволочный забор. Преступника арестовали в июле после того, как неподалеку от полицейского участка нашли изуродованные тела женщин.

С момента побега полиция активно разыскивает всех беглецов. Местные жители были шокированы, когда на свалке нашли мешки с останками, из-за чего возле места преступления собралась разъяренная толпа. Полиции пришлось применить водометы и стрелять в воздух, чтобы разогнать людей.

Недоверие к правоохранителям в бедных районах Найроби только растет, особенно из-за частых исчезновений активистов после протестов против правительства. Правозащитники подозревают, что к этим похищениям причастна полиция.

После ареста подозреваемого следователи назвали его «вампиром» и «психопатом». На допросах мужчина признался в убийстве 42 женщин в течение последних двух лет. Жертвами были женщины в возрасте от 18 до 30 лет, а преступления имели похожий характер.

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