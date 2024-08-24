Володимир Зеленський нагородив спортсменів Олександра Усика та Ольгу Харлан Орденом Свободи

На Софійській площі Володимир Зеленський вручив Орден Свободи Олександру Усику та Ользі Харлан.

Джерело фото: ОП

На День Незалежності України Президент Володимир Зеленський вручив Орден Свободи чемпіону світу з боксу у суперважкій вазі Олександру Усику та олімпійській чемпіонці з фехтування Ользі Харлан. Урочиста церемонія відбулася на Софійській площі в Києві.

Олександр Усик, який володіє титулами WBA, WBO, IBF та IBO, та Харлан, відома своїми численними перемогами у фехтуванні, отримали цю високу нагороду за особливий внесок у зміцнення іміджу України на міжнародній арені та активну громадську позицію.

Ольга Харлан на літній Олімпіаді-2024 в Парижі принесла збірній України дві нагороди. Із шістьма медалями за кар'єру фехтувальниця встановила рекорд України за числом олімпійських нагород.

Орден Свободи – це державна нагорода, якою відзначають за видатні та особливі заслуги в утверджені суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав, свобод людини і громадянина.

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