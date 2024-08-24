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Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування чотирьом бригадам Десантно-штурмових військ ЗСУ

14:35, 24 серпня 2024
Президент присвоїв почесні найменування 103-й, 148-й, 82-й та 77-й бригадам ЗСУ.
Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування чотирьом бригадам Десантно-штурмових військ ЗСУ
Джерело фото: armyinform
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З нагоди Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань кільком бригадам Сил оборони України. Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави. Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

Згідно з указом №528/2024 від 23 серпня, «з метою відновлення історичних традицій національного війська, враховуючи зразкове виконання покладених завдань особовим складом 103 окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних сил України», 103-й окремій бригаді територіальної оборони було присвоєно почесне найменування «імені митрополита Андрея Шептицького». Тепер вона буде офіційно іменуватися 103-тя окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького.

Указом №529/2024 президент присвоїв 148-й окремій артилерійській бригаді Десантно-штурмових військ почесне найменування «Житомирська». Відтепер вона носитиме назву 148-ма окрема артилерійська Житомирська бригада.

Крім того, указом №530/2024 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді було присвоєно почесне найменування «Буковинська». Ця бригада відтепер називатиметься 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада.

Також указом №527/2024 президент надав 77-й окремій аеромобільній бригаді почесне найменування «Придніпровська». Вона буде офіційно відома як 77-ма окрема аеромобільна Придніпровська бригада.

Ці рішення ухвалено «з метою відновлення історичних традицій національної армії та з огляду на зразкове виконання завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України».

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