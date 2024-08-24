Украина вернула 115 граждан из российского плена

Украина вернула домой еще 115 украинских военнопленных.

В День Независимости Украины состоялся обмен военнопленными. Из вражеского плена удалось вызволить еще 115 защитников.

«Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы», – сообщил Президент Владимир Зеленский.

По словам главы МВД Игоря Клименко, 92 из них – военнослужащие системы МВД. Большинство – защитники Мариуполя.

«89 воинов Национальной гвардии и 3 – Государственной пограничной службы уже на родной земле. Почти 90% из них – солдаты срочной службы, которые более двух лет находились в плену агрессора», - сообщил Клименко.

Ирина Верещук, возглавляющая Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, отметила, что освобожденные из плена получат продуктовые наборы и рюкзаки с одеждой, обувью, средствами гигиены и смартфоном, подготовленные для них Национальным информационным бюро совместно с Минреинтеграции.

Кроме того, НИБ будет оказывать освобожденным из плена лицам помощь в восстановлении документов и сим-карт. И будет помогать быстрее собрать документы для получения от государства единовременной денежной помощи в размере 100 тысяч гривен.

Источник фото и видео: Владимир Зеленский, Игорь Клименко

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