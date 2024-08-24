Google присвятив новий дудл Дню Незалежності України

При натисканні на дудл він перенаправляє на запит «День незалежності України» мовою системи користувача.

Джерело фото: Pawel Czerwinski / Unsplash

Google долучився до святкування Дня Незалежності України і створив новий дудл з українським прапором.

При натисканні на дудл він перенаправляє на запит «День незалежності України» мовою системи користувача.

«День незалежності – це час, щоб оцінити українську культуру та спадщину. Одним із таких символів є двоколірний прапор країни, який можна побачити у сьогоднішньому Doodle. Прапор зображує безкраї золоті пшеничні поля України на тлі блакитного неба над головою», - пишуть у блозі компанії.

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