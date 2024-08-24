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Что нужно для продажи второго и последующих авто в течение налогового года

22:59, 24 августа 2024
Если автовладелец решил продать второе авто, нужно уплатить налог на полученный доход в ГНС.
Что нужно для продажи второго и последующих авто в течение налогового года
Источник фото: redcharlie / unsplash
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Поскольку продажа автомобиля предусматривает получение дохода, существуют определенные нормы действующего законодательства, предусматривающие уплату налога. Так, в Главном сервисном центре МВД объяснили, что если физическое лицо в течение налогового года впервые продает легковое авто или мотоцикл или мопед, налог на доходы не взимается. Данную норму регулирует ст. 173 Налогового кодекса Украины.

Однако если автовладелец решил продать второе авто, стоит уплатить налог на полученный доход в Государственную налоговую службу Украины в размере 5% от стоимости авто и военный сбор 1,5%.

В случае продажи третьего и более транспортных средств налог растет до 18% стоимости авто, также уплачивается военный сбор – 1,5%.

При продаже первого, второго автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.

При продаже третьего и следующего автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 18% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости.

Для перерегистрации авто на нового владельца необходимо обратиться в сервисный центр МВД, взять талон на услугу через онлайн-функционал е-запись или в терминале в помещении сервисного центра МВД. Необходимые документы:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • договор купли-продажи;
  • оценка стоимости транспортного средства;
  • доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).

Договор купли-продажи можно оформить в сервисном центре МВД. Оформление документа входит в стоимость услуги по перерегистрации.

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