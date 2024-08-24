Пограничники установили украинский флаг в Донецкой области

Пограничники установили украинский флаг в Курдюмовке с помощью FPV-дрона.

Пограничники Украины успешно установили украинский флаг в поселке Курдюмовка в Донецкой области, использовав FPV-дрон. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На видео, которое обнародовала ГПСУ, видно, как военные с помощью дрона прикрепляют флаг к электроопоре в поселке Курдюмовка. В кадре также можно заметить патриотический цветной дым, который охватил территорию населенного пункта.

«Пограничная аэроразведка установила флаг Украины с помощью FPV-дрона на одной из электроопор», - указано в сообщении.

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