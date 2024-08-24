В Киеве до конца лета ограничат движение по Окружной дороге

До 31 августа будет ограничено движение транспорта по Окружной дороге.

В столице до 31 августа будет ограничено движение транспорта по Окружной дороге в связи с устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом пишут в КГГА по информации КК «Киевавтодор».

Работы будут продолжаться на участке Окружной дороги от поворота на г. Вишневое до Жулянского путепровода.

Движение транспорта организуют в две полосы по каждому направлению с противоположной стороны.

Участники дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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