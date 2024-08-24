Володимир Зеленський призначив нового голову Тернопільської ОДА

В'ячеслав Негода став новим головою Тернопільської військової адміністрації.

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Президент України Володимир Зеленський 24 серпня підписав указ про призначення В'ячеслава Негоди новим головою Тернопільської військової адміністрації. Відповідний указ, №595/2024, опубліковано на офіційному сайті Офісу Президента.

У документі зазначено: «Призначити Негоду В'ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації».

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