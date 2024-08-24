Наступ українських військ на Курську область був превентивним ударом – пояснив Володимир Зеленський

Володимир Зеленський пояснив мету наступу на Курську область як захист Сум і поповнення обмінного фонду.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область росії був «превентивним ударом», який допоміг уникнути оточення українських підрозділів та можливу окупацію міста Суми.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами. Володимир Зеленський зазначив, що операція на Курщині є складною, але вже виконала кілька важливих завдань. Одним з них стало поповнення обмінного фонду, а іншим — запобігання оточенню українських частин на Сумщині і захист Сум.

Глава держави також підкреслив, що операція мала на меті продемонструвати російському суспільству, що для російського диктатора володимира путіна важливіше — окупація українських територій чи захист власного населення. Зеленський зауважив, що це питання наразі залишається невирішеним для путіна, який, за словами президента, «бомбить свої села».

«І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво», — пояснив Володимир Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський спростував твердження, що наступ на Курщину був частиною стратегії для переговорів.

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