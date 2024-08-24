Українські розвідники підірвали склад боєприпасів у Воронезькій області

Знищено понад 5 тисяч тонн боєприпасів зі складу в Воронезькій області.

24 серпня українські розвідники здійснили успішний напад на великий склад боєприпасів у Воронезькій області росії. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з офіційним повідомленням, військові ГУР МО України завдали вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк. Цей склад належав угрупуванню військ «Запад» Збройних сил рф.

На складі зберігалися артилерійські та танкові снаряди, набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" — всього понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.

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