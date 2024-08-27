У Верховному Суді висловили позицію щодо декриміналізації крадіжки

Кримінальна відповідальність настає у випадку, якщо розмір такого майна перевищує 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Особа, яка вчинила дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, підлягає адміністративній відповідальності у випадку, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду у постанові від 22 серпня 2024 року у справі № 567/507/23 (провадження № 51-7110 км 23).

За обставинами справи засуджений, діючи повторно, в умовах воєнного стану, вчинив декілька епізодів таємного викрадення чужого майна, зокрема, 28 січня 2023 року – на суму 270,93 грн; 7 лютого 2023 року – на суму 4156,67 грн. Продовжуючи свої дії, 7 лютого 2023 року він привласнив банківські картки. Такі діяння засудженого кваліфіковано за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

ККС ВС звернув увагу, що ч. 2 ст. 51 КУпАП (у редакції Закону України № 3886-IX) установлено, що відповідальність за вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 51 цього Кодексу, настає, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до 2 НМДГ.

Отже, особа, яка вчинила дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, підлягає адміністративній відповідальності у випадку, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до 2 НМДГ.

Аналіз указаних норм закону свідчить про те, що кримінальна відповідальність настає у випадку, якщо розмір такого майна перевищує розмір, установлений ст. 51 КУпАП, а саме 2 НМДГ.

Положеннями ч. 1 ст. 3 КК України встановлено, що законодавство України про кримінальну відповідальність становить КК України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. При цьому зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до кримінального процесуального законодавства України, та/або до законодавства України про адміністративні правопорушення (ч. 6 ст. 3 КК України).

Ураховуючи те, що вартість таємно викраденого засудженим майна (за епізодом від 28 січня 2023 року) становила 270,93 грн, тобто ця сума є меншою за розмір, з якого відповідно до Закону України № 3886-IX та положень ПК України настає кримінальна відповідальність, а саме 2684 грн, то колегія суддів ККС ВС вважає, що з огляду на передбачений ст. 58 Конституції України і ст. 5 КК України принцип зворотної дії закону в часі та відповідно до приписів ч. 2 ст. 433 КПК України посилання в судових рішеннях судів попередніх інстанцій на скоєння засудженим 28 січня 2023 року повторного таємного викрадення майна, вчиненого в умовах воєнного стану, підлягає виключенню як таке, що з урахуванням наведеного вище не підпадає під кримінально каране діяння, передбачене Особливою частиною КК України.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, змінивши рішення судів попередніх інстанцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.